Москва, 1 декабря, 2017, 07:43 — ИА Регнум. Жеребьевка мирового первенства по футболу, которое пройдет в России в 2018 году, имеет не только спортивное, но и политическое значение. Она может стать первым шагом России к восстановлению репутации, подмоченной допинговым скандалом, передает CNN.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стадион «Лужники». Москва

Как отмечает спортивный комментатор Патрик Снелл, церемония жеребьевки пройдет в Государственном Кремлёвском дворце. Россия впервые примет у себя чемпионат мира по футболу, и от того, как именно будет организован турнир, зависит очень многое. Выбор России в качестве места проведения чемпионата стал для страны своего рода политическим заявлением.

«Конечно, присутствовал элемент политики и утверждения Россией своего положения в качестве мировой державы», — считает эксперт по российскому футболу Ник Эймс.

По мнению корреспондента телеканала Аманды Дэвис, организаторы церемонии жеребьевки надеются, что футбол вновь выйдет на первый план. Более того, будет развит тот успех, который в целом сопутствовал Кубку конфедераций.

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Вместе с тем телеканал напомнил, что больше половины членов исполкома ФИФА — участников выборов, определивших Россию как место проведения ЧМ-2018, — либо отлучены от футбола полностью, либо фигурируют в процессах, связанных с коррупцией. Имя куратора турнира с российской стороны Виталия Мутко присутствует в докладе Макларена, якобы доказывающем наличие в России государственной системы допинга.

Потеря Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) аккредитации бросила тень на тысячи российских спортсменов, включая футбольную сборную. Жеребьевка, которая пройдет 1 декабря, эту тень не развеет, однако может стать первым шагом к тому, считают американские журналисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в чемпионате мира по футболу 2018 года примут участие 32 национальные сборные: 14 европейских, включая Россию, пять команд представят Азию, пять — Южную Америку, пять — Африку и три — Северную и Центральную Америку. Команды распределены по четырем корзинам, в ходе жеребьевки будут определены восемь групп.