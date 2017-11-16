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Стал известен состав корзин при жеребьёвке ЧМ-2018

Спорт

Россия как страна-организатор турнира попала в первую корзину

Москва, 16 ноября 2017, 14:54 — REGNUM  Определились составы корзин при жеребьёвке группового этапа чемпионата мира по футболу. Команды распределены по четырём корзинам в соответствии с рейтингом ФИФА.

В первую корзину попали сборные Германии, Бразилии, Португалии, Аргентины, Бельгии, Польши и Франции, а также России как страны-организатора турнира. Это значит, что команды этих стран не сыграют друг с другом на групповом этапе.

Аналогично — во второй корзине, в которую попали команды Испании, Перу, Швейцарии, Англии, Колумбии, Мексики, Уругвая и Хорватии.

В третьей корзине оказались сборные Дании, Исландии, Коста-Рики, Швеции, Туниса, Египта, Сенегала и Ирана.

В четвёртой корзине — команды Сербии, Нигерии, Австралии, Японии, Марокко, Панамы, Южной Кореи и Саудовской Аравии.

Как ранее сообщало, стали известны все участники чемпионата мира по футболу. Последней право участия обеспечила себе сборная Перу, которая в стыковых матчах обыграла команду Новой Зеландии.

Напомним, жеребьёвка группового этапа чемпионата мира состоится в Москве 1 декабря.

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Чемпионат мира по футболу-2018 в России

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