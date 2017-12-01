Москва, 1 декабря, 2017, 07:35 — ИА Регнум. Сегодня, 1 декабря, президент России Владимир Путин примет участие в финальной жеребьёвке чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 в России, сообщается на сайте Кремля.

ЧМ-2018

Перед жеребьёвкой президент России встретится со звёздами мирового футбола.

Для участия жеребьёвке в Москву приехали такие известные футболисты, как Диего Марадона, Мирослав Клозе, Фабио Каннаваро, Кафу, Диего Форлан, Лоран Блан, Карлес Пуйоль, Гордон Бэнкс и другие прославленные футболисты.

Жеребьёвка пройдет в зале Государственного Кремлевского дворца, начало — в 18:00 по мск. Ведущими церемонии будут Гари Линекер и Мария Командная.

На мероприятие мировой значимости приглашены более 1300 гостей, включая 30 из 32 главных тренеров команд — участниц чемпионата мира.

Сегодня станут известны составы каждой группы и календарь игр ЧМ-2018 (первые 48 матчей).

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по футболу состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске.

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