Санкт-Петербург, 19 января, 2018, 12:52 — ИА Регнум. На Тучковом мосту в центре Санкт-Петербурга при внеплановой ночной разводке моста упала одна из опор контактной электросети, перекрыв движение электротранспорта. В связи с этим трамваи и троллейбусы пущены в обход моста по другим маршрутам.

Mostotrest-spb.ru Тучков мост

Технологическая разводка моста была проведена в ночь с 18 на 19 января дважды, с 02:00 до 02:55 и с 03:35 до 04:55. Во время разводки одна из четырех опор сети, примыкающая к разводному пролету моста со стороны Васильевского острова, потеряла устойчивость и упала на неразводную часть моста. Фото упавшей при разводке опоры появились в соцсетях.

Поскольку при разводке моста движение людей и транспорта запрещено, в результате падения опоры никто не пострадал.

«На месте работает комиссия, в состав которой входят представители компании «Пилон», «Горэлектротранса» и Дирекции транспортного строительства», — сообщает издание «Фонтанка».

Как отметили в пресс-службе «Горэлектротранса», из-за ЧП на Тучковом мосту пришлось изменить маршруты двух троллейбусных и трех трамвайных маршрутов. Это изменение будет действовать до окончания работ по восстановлению сети.

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Как сообщало ИА REGNUM, Тучков мост, связывающий через Малую Неву Васильевский остров и Петроградскую сторону Санкт-Петербурга, 18 ноября 2017 года, то есть ровно два месяца назад, открыли после масштабного капитального ремонта, продолжавшегося с июня 2016 года. Мост был открыт с полугодовым опережением указанных в госконтракте сроков. Ремонт моста осуществляла известная специализированная компания «Пилон».

Реконструкция Тучкова моста входила в перечень важнейших работ, реализуемых в рамках подготовки Петербурга к проведению матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года. Их стоимость для городского бюджета оценивалась в 2,45 млрд рублей.

Добавим, что в настоящее время навигация в Петербурге остановлена, и разводка мостов возможна только для пропуска единичных судов, при технической необходимости и в случае чрезвычайных ситуаций.