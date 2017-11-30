Москва, 30 ноября, 2017, 16:12 — ИА Регнум. Парламент Дании принял закон, который может помешать строительству «Северного потока-2»: МИД страны получит полномочия рассмотреть целесообразность прокладки трубопроводов через территориальные воды королевства. Речь идет о национальной безопасности страны, сообщает Reuters.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток»

Власти Дании должны дать согласие на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в своих территориальных водах — труба пройдет у датского острова Борнхольм. Ранее этим вопросом занималось Датское энергетическое агентство, оно могло отклонить запрос России на строительство только на основании экологических соображений.

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Заявку на строительство газопровода компания Nord Stream 2 AG передала агентству в апреле 2017 года. К записке прилагался отчет о потенциальном воздействии проекта на природную среду. Теперь же датский МИД получил право принять решение о запрете строительства, и сделать это он может не только по экологическим причинам, но и основываясь на внешнеполитическом интересе и соображениях безопасности.

«Абсолютно нормальная ситуация: все страны, которые находятся на территории «Северного потока-2», кроме Германии, всячески препятствуют его строительству. Потому что основным бенефициаром, если «Северный поток-2» не пойдет, останется Украина», — комментирует заместитель главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский.

«Прибалтика, Польша, Швеция выступили против строительства потока, но труба пошла минуя их территориальные воды. Дания более эффективно выступила, но поскольку там нет прямого запрета, только полномочия МИДу, то думаю, что это предмет торга с Россией и Германией по поводу этого решения.

Не думаю, что они окончательно запретят, поскольку влияние Германии велико, но появится предмет большого, хорошего торга».

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Копенгаген уже не в первый раз пытается вставить палки в колеса проекту «Северный поток-2». Ранее, в апреле 2017 года, ИА REGNUM сообщало, что правительство Дании планирует внести поправки в законодательство, на основании которых строительство газопровода в территориальных водах страны станет невозможным.

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Всё потому, что, согласно имеющемуся датскому законодательству, власти не могут помешать прокладке трубопровода. Позже датская сторона заявила, что будет поддерживать ЕК в намерении запросить мандат от Европейского совета для ведения переговоров по заключению соглашения с РФ.