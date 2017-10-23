Киев и Варшава готовят новые проблемы для «Nord Stream-2»

Киев, , 13:24 — REGNUM 22 октября председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в ходе визита в Польшу принял участие в конференции на тему парламентского сотрудничества в регионе Центральной и Восточной Европы в Перемышле. Во время выступления спикер Рады провел исторические параллели между сегодняшним конфликтом в Донбассе и войнами Киевской Руси против монгольской Орды, которые нападали на Европу с востока, сообщает пресс-служба парламента.

Говоря о нынешнем периоде, Парубий отметил, что украинский парламент сыграл ключевую роль на всех этапах современного развития украинского государства.

«Процессы, происходящие на протяжении 25 лет, иногда были противоречивыми, насыщенными и бурными. Однако единственной площадкой, которая проводила Украину через все кризисные ситуации, был украинский парламент — Верховная Рада», — сказал Парубий.

При этом председатель Рады признал низкий уровень доверия к парламентам.

«В Украине, как и в Польше, многие хотят смотреть на парламент как на машинку для голосования. Очевидно в Украине, как и в Польше парламенты не пользуются высоким доверием, поскольку в парламентах много дискуссий, много дебатов. Очевидно, парламент не будет иметь самый высокий рейтинг популярности в обществе», — отметил он и добавил, что парламент как высший представительный орган остается площадкой, где удается преодолевать все наибольшие споры, конфликты.

Также 22 октября спикер Рады вместе с Маршалком Сейма Польши Мареком Кухцинским осмотрели место строительства нового пограничного пункта пропуска «Мальховице-Нижанковичи», и ознакомились с его инфраструктурой.

Парубий сообщил, что планируется открыть новые пункты пропуска Боберка-Смольник и Лопушанка-Михновец на Львовщине, Адамчуки-Збережа на Волыни и Лубня-Волосатое на Закарпатье. В то же время министры инфраструктуры Украины Владимир Омелян и Польши Анджей Адамчик подписали меморандум по сотрудничеству в проекте «Виа Карпатия», который предполагает соединение Украины, Румынии и Болгарии новой магистралью.

Кроме того, Парубий сообщил, что парламенты Украины и Польши согласовали совместное письмо относительно недопустимости строительства газопровода «Северный поток-2» (Nord Streаm-2). Ожидается, что к польско-украинскому обращению к ЕС присоединятся и другие страны.

«Между польским и украинским парламентом согласовано совместное письмо о неприятии и возражении и наша позиция относительно проекта «Северный поток-2»… Мы надеемся, что парламенты и Эстонии, и Латвии, и Румынии, и Молдавии, и Грузии поддержат наше общее письмо спикеров парламентов об обращении к ЕС по поводу недопустимости реализации проекта «Северный поток-2», — рассказал Парубий.

23 октября директор украинского Института энергетических исследований Дмитрий Марунич заявил, что совместное обращение Киева и Варшавы к ЕС носит сугубо политический характер. Запуск «Nord Streаm-2» лишит Украину порядка 1,5 миллиардов долларов в год. «Евросоюз не имеет полномочий запрещать какие бы то ни было проекты», — сказал Марунич в интервью сайту «Обозреватель».

Он напомнил, что Эстония и Латвия, которые, как рассчитывают в Киеве, могут присоединиться к обращению, «не задействованы в этом газопроводе, через их территориальные воды не проходит труба, реализация проекта никак не повлияет на поставки газа в эти страны».

Более того, Марунич считает, что «Польша даже может выиграть от этого проекта в сугубо экономическом плане, поскольку он предполагает, что Германия может стать глобальным хабом в торговле газом, прежде всего, российского происхождения».

«Может быть, есть какие-то финансовые причины, которые позволили бы не реализовать проект «Северный поток-2», но по источникам, которыми пользуюсь я, он уже полностью профинансирован «Газпромом», поэтому с высокой степенью вероятности он будет построен», — добавил Марунич.

Ранее, 27 июня спикер Парубий назвал газопровод «Северный поток 2» опасным с военной точки зрения.

«Сейчас работаем, чтобы дать отпор новейшему российскому энергетическому оружию. Не только экономически и политически, но и военно-опасному Nord Strem-2. Да, это не преувеличение, военно-опасному, потому что Россия больше не будет сдерживаться от широкомасштабного вторжения в Украину, когда не будет важным наличие на нашей территории газотранспортной системы, которой Россия поставляет газ на западноевропейский рынок», — добавил Парубий.

Как сообщалось, 2 августа МИД России заявил, что строительство газопровода «Северный поток-2» не подразумевает прекращения транзита российского газа через Украину, но его сохранение возможно только при конкурентоспособных тарифах и отмене Киевом исков в отношении «Газпрома».

"Концепция строительства «Северного потока-2» не подразумевает прекращения транзита российского газа по действующим газопроводам. Сохранение транзита газа через Украину было бы возможным только в случае предоставления Киевом конкурентоспособных тарифов на транзит и нивелирования известных транзитных рисков, включая снятие всех претензий и отмену абсурдных исков в отношении «Газпрома», — сказала заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Анастасия Федорова.

При этом Федорова подчеркнула, что неприятие в США «Северного потока-2» связано с борьбой за европейский газовый рынок. По ее мнению, противники проекта либо преследуют собственные цели, либо стараются навредить России.

Ранее Украина и Польша договорились координировать шаги с целью недопущения реализации проекта «Северный поток-2». Президент Польши Анджей Дуда считает, что «Северный поток-2» — проект политического характера, который вмешивается в энергетическую безопасность стран.

Напомним, начало строительства газопровода «Северный поток-2» запланирован на 2018 год. Проект предусматривает строительство 3-й и 4-й веток балтийской магистрали с доведением ее мощности до 110 млрд куб. м в год. Предполагается поставка газа в австрийский Баумгартен. Запуск газопровода является частью проекта «Газпрома» на пути отказа от украинского транзита.

«Газпром» планировал реализовать проект «Северный поток-2» вместе с европейскими нефтяными компаниями Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall. Тем не менее, европейские партнеры отказались от финансового участия в проекте. «Газпром» вынужден инвестировать 1,75 млрд евро — вдвое больше, чем планировалось.