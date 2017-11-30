Ставрополь, 30 ноября, 2017, 11:58 — ИА Регнум. Законопроект о курортном сборе принят думой Ставропольского края на заседании 30 ноября, сообщает ИА REGNUM. Как и предполагалось, размер платы для туристов установлен в размере 50 рублей в день, что значительно выше аналогичного сбора в Краснодарском крае и в Крыму.

Дарья Антонова ИА REGNUM 50 рублей

Ставрополье стало участником эксперимента по взиманию курортного сбора с туристов наряду с Краснодарским краем, Крымом и Алтаем. Действовать пилотный проект будет с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года.

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Ставрополье замахнулось на самую высокую планку курортного сбора

На территории Ставропольского края сбор будет взиматься с 1 мая 2018 года в городах-курортах Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск. В дальнейшем перечень городов может быть расширен.

Добавим, что размер курортного сбора власти могут устанавливать самостоятельно — но он не может быть выше 100 рублей. В Краснодарском крае и Крыму ограничились планкой в 10 рублей с человека в день, на Алтае сбор составит 30 рублей. Таким образом, на Ставрополье размер курортного сбора оказался пока самым высоким.

Между тем власти Ставропольского края рассчитывают получить от поступлений курортного сбора около 180 млн рублей, за пять лет — до 1,3 млрд рублей. Деньги останутся в бюджетах городов-курортов и пойдут на совершенствование туристской инфраструктуры.