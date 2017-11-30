Москва, 30 ноября, 2017, 04:09 — ИА Регнум. Более 36 тысяч храмов и других помещений, где проводятся православные литургии, действуют на территории России, заявил патриарх Кирилл на открытии Архиерейского собора Русской православной церкви.

Дарья Антонова ИА REGNUM Храм Христа Спасителя

По словам патриарха, у РПЦ 36 878 храмов и помещений для церковных служб. Кроме того, он назвал количество православных монастырей: 462 мужских и 482 — женских.

«В Русской церкви 36 878 храмов или иных помещений, где совершается литургия, каждый год Церковь увеличивается на 1340 храмов», — заявил патриарх Кирилл.

По его данным, порядка 40 тыс. человек в России — это священнослужители: свыше 4,5 тыс. дьяконов и 293 архиерея.

Также патриарх заявил, что в стране функционирует 95 приютов для бездомных, десять автобусов милосердия и 547 благотворительных столовых. К настоящему моменту в России действует 52 приюта для беременных и женщин с детьми в трудной жизненной ситуации.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 ноября в храме Христа Спасителя (Москва) открылся Архиерейский собор. Приуроченное к столетию восстановления в России патриаршества мероприятие продлится до 2 декабря.

В связи с открытием собора российский президент Владимир Путин заявил:

«Церковь всегда была со своим народом, делила с ним беды и радости, искренне радела за сохранение в обществе нравственных, патриотических ценностей, идеалов мира, добра и справедливости».

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