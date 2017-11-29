Волгоград, 29 ноября, 2017, 14:07 — ИА Регнум. Волгоград уже через несколько месяцев начнёт использовать альтернативную энергетику. Первая в регионе солнечная электростанция мощностью 10 МВт заработает уже в январе 2018 года. Об этом было заявлено в ходе рабочей поездки губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и президента компании «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова на производственную площадку нефтезавода ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», передаёт ИА REGNUM 29 ноября.

Hevelsolar.com Солнечная электростанция

Реализация этого значимого для региона экологического проекта на волгоградском нефтезаводе началась в Год экологии. Проект позволит сократить выбросы углекислого газа на 10 тысяч тонн.

Как отметил глава региона, объект станет для Волгоградской области первым опытом использования альтернативной энергетики в промышленности.

«Это серьёзный первый подобный шаг на производственной площадке в регионе», — отметил Андрей Бочаров.

В настоящее время завершаются строительно-монтажные работы на фотоэлектрических модулях и подстанции. На незадействованных в производственном цикле земельных участках Волгоградского НПЗ уже поставлено и смонтировано около 40 тысяч поликристаллических кремниевых фотоэлектрических модулей.

Комплексные испытания пройдут уже до конца 2017 года, а на январь 2018 года запланированы ввод в эксплуатацию и начало поставки электроэнергии. Реализация инвестпроекта оценивается в 1,5 млрд рублей.

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Добавим, что альтернативную энергетику внедряют на своей территории и другие регионы Южного федерального округа. Так, к реализации проектов по строительству электрических станций на основе возобновляемых источников энергии уже приступили в Адыгее. Первую в регионе солнечную электростанцию суммарной мощностью 9,1 МВт на двух площадках — в Майкопе и в Шовгеновском районе — планируется построить уже до конца 2018 года. Реализует проект ООО «Возобновляемые источники энергии».

Как сообщало ИА REGNUM, несколько солнечных электростанций появятся и в Астраханской области. Их строительством намерена заняться компания ООО «Хевел». В течение 2017—2019 гг. компания собирается возвести три сетевых солнечных электростанции. Их суммарная мощность составит 135 МВт. Так, будут построены две СЭС мощностью 60 МВт каждая — Фунтовская и Ахтубинская. Еще одна — «Нива» — будет производить 15 МВт электроэнергии ежегодно. Инвестиции в проект составят почти 18 млрд рублей.

Три солнечные электростанции суммарной мощностью 55 МВт введут в эксплуатацию с конца 2019 года и в Калмыкии. Эти объекты помогут частично закрыть потребности региона, который является энергодефицитным и самостоятельно генерирует только 21,4 МВт. Строить объекты альтернативной энергетики будут российская компания «Авелар Солар Технолоджи» (дочерняя структура ГК «Хевел») и «Солар Системс» («дочка» китайской Amur Sirius Power Equipment Co.).