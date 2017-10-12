В Астраханской области приручают энергию солнца

Астрахань, , 14:55 — REGNUM В Астраханской области появится ещё несколько солнечных электростанций. Их строительством намерена заняться компания ООО «Хевел». Соответствующее соглашение о сотрудничестве в сфере альтернативной энергетики было заключено накануне, 11 октября. Свои подписи под документом поставили губернатор Астраханской области Александр Жилкин и генеральный директор ООО Игорь Шахрай, передаёт ИА REGNUM.

Как уточнили в пресс-службе главы региона, реализовать проект компания намерена в течение 2017−2019 гг. За этот период в регионе будут возведен три сетевых солнечных электростанции. Их суммарная мощность составит 135 МВт. Так, будут построены две СЭС мощностью 60 МВт каждая — Фунтовская и Ахтубинская. Еще одна — «Нива» — будет производить 15 МВт электроэнергии ежегодно.

Читайте также: Первый пошёл: под Астраханью запущена солнечная электростанция

«В Астрахани много солнца, есть возможность подключения к сетям и поддержка региональных властей, которые хотят развивать зеленую экологически чистую энергетику», — сказал Игорь Шахрай.

Сумма инвестиций, которые компания «Хевел» намерена вложить в строительство солнечных электростанций в Астраханской области, оценивается почти в 18 млрд рублей. Первая электростанция на 15 МВт уже строится в Приволжском районе. Как отметил глава компании, практически все солнечные модули уже завезены на стройплощадку. Также сюда доставляются строительные материалы, идёт монтаж, готовят подъездные пути.

«Мы ожидаем, что до конца этого года станция будет введена в эксплуатацию», — добавил Шахрай.

К строительству ещё двух электростанций планируется приступить уже в 2018 году.

Добавим, что Группа компаний «Хевел» является крупнейшей в России интегрированной компанией в области солнечной энергетики. Предприятие занимается высокотехнологичным производством солнечных модулей, строительством и эксплуатацией солнечных электростанций, а также научно-исследовательской деятельностью в области солнечной энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первая солнечная электростанция, которая появится в регионе. В сентябре 2017 года СЭС «Заводская» заработала в Володарском районе. Мощность построенного ООО «Солар Системс» объекта составила 15 МВт.

Читайте ранее в этом сюжете: Энергией солнца запитают посёлок в Астраханской области