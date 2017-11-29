Москва, 29 ноября, 2017, 06:51 — ИА Регнум. Санкции не помогли, а импортозамещения не получилось, заявил 28 ноября сопредседатель «Партии возрождения села» Борис Мельниченко, выступая на пресс-конференции ОО «Федеральный сельсовет»."Село находится в катастрофическом положении, — констатировал он. — Об этом говорят много и часто, но ситуация усугубляется. Так уж сложилось, что в Сибири пик развития приходился на 2007−2012 годы. Действительно, были успехи и перспектива. Но с 2013 года, когда появились новые механизмы федеральной поддержки, они затребовали софинансирования с регионов, и та эффективная поддержка, которая существовала прежде, начала рушиться».По его словам, в итоге санкции крестьянам не помогли, а импортозамещения тоже не получилось."За эти три года, которые предшествовали сегодняшнему дню, мы каждый год имеем отрицательную динамику, а 2017 год — — год провальный, — констатировал Мельниченко. — В результате чего это случилось? За три года произошло снижение цен на сельскохозяйственную продукцию и рост цен на средства производства. Самая главная проблема — что в 2018 году первый раз за всю историю мы будем реализовывать зерно ниже себестоимости. Это катастрофа. Сегодня на селе нарушен баланс выручки, кредитования и государственной поддержки. Естественно, выручки нет по причине низкого потребительского спроса. В следующем году будут серьезные проблемы, и они приведут к последствиям, которые не позволят говорить о развитии».Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ситуация в российском сельском хозяйстве действительно критичная. Так, например, в Алтайском крае и Новосибирской области за тонну пшеницы сейчас предлагают от 4,5 до 5 тысяч рублей, а кое-где — столько же и за гречку, которая в прошлом сезоне, для сравнения, стоила 30 тысяч. Сейчас, когда цены на гречку, подсолнечник и зерно упали ниже себестоимости, перспектива продовольственного дефицита становится всё яснее. Аналогичные проблемы — в Башкирии и Курганской области. Иными словами, аграрии на грани разорения, а Министерство сельского хозяйства и правительство РФ в ответ на их обращения не предлагают каких-либо убедительных методов преодоления кризиса.https://regnum.ru/news/economy/2350276.html