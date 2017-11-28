На грани: российские фермеры — от недовольства к растерянности

Барнаул, , 03:17 — REGNUM Очередное обращение алтайских аграриев к властям России, на этот раз — к президенту Путину, не принесло желаемых результатов. Тем временем ситуация уже не просто тревожна: падение цен на зерно нового урожая — катастрофично, аграрии на грани разорения, Министерство сельского хозяйства и правительство РФ в ответ на их обращения не предлагают каких-либо убедительных методов преодоления кризиса, пишет редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

К властям обращались, конечно же, не только алтайские фермеры. В Алтайском крае и Новосибирской области за тонну пшеницы сейчас предлагают от 4,5 до 5 тысяч рублей, а кое-где — столько же и за гречку, которая в прошлом сезоне, для сравнения, стоила 30 тысяч. Сейчас, когда цены на гречку, подсолнечник и зерно упали ниже себестоимости, перспектива продовольственного дефицита становится всё яснее. Похожие проблемы — в Башкирии и Курганской области.

Тем временем ни о каких мерах поддержки внятной информации нет. Лично у Путина алтайские фермеры просили старта интервенций, продления кредитов, возможности установить фиксированную цену на зерно. Однако недавно на заседании Зернового союза сельхозпроизводителей Ростовской области информация о возможном подорожании зерна после Нового года была опровергнута, впрочем, с уточнениями: подорожать оно может на мировом рынке, но вряд ли на внутреннем. Неудивительно, что фермеры начинают переходить от недовольства к растерянности, а многие думают о продаже хозяйства.

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