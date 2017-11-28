Москва, 28 ноября, 2017, 15:19 — ИА Регнум. Программу материнского капитала в Российской Федерации нужно продлить до 31 декабря 2021 года. С таким предложением выступил президент РФ Владимир Путин на заседании координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей.

sathyatripodi Двое детей

«Предлагаю продлить действие программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года», — сказал глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, маткапитал был введен в России в 2007 году, и тогда его размер составлял 250 тыс. рублей. В последующие годы сумма маткапитала выросла до 453 тыс. рублей, однако затем индексация была заморожена.

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