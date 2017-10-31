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Многодетные семьи получат сведения об остатках маткапитала

Общество

Законопроект внесен в Госдуму

Москва, 31 октября 2017, 12:44 — REGNUM  Законопроект о получении информации о размере материнского капитала или о размере его оставшейся части в электронной форме внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября.

Пенсионный фонд России будет предоставлять сведения о размере материнского (семейного) капитала либо о размере его оставшейся части в том числе в электронной форме.

Кроме того, устанавливается возможность направления средств маткапитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, «в случае отказа женщин, ранее подавших заявление о направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии, от использования данных средств по указанному направлению».

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Материнский капитал

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