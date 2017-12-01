Санкт-Петербург, 1 декабря, 2017, 04:16 — ИА Регнум. Положение, сложившееся сейчас на зерновом рынке России, удивительно похоже на то, которое привело в 1917-м к революционным событиям. О том, что общего между тенденциями вековой давности и современности, рассказывает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Демонстрация женщин, требующих прибавки пайка семьям солдат. 1917

Специальный термин «голодный экспорт» описывает ту проблему, которая имела место в продовольственной ситуации Российской империи начала ХХ века. Зерна выращивали много, но потребляли его мало. В основном зерно, собственниками которого являлись высшие слои общества, шло на экспорт в Европу, обеспечивая потребительские товары и «туристские» потребности все тех же элитариев. Так, например, в 1913 году от продажи хлеба было выручено 654 млн рублей, а расходы аристократии на проживание за границей составили 324 млн, закупки же машин и промышленного оборудования составили всего 110 млн. В то же время потребление тех, кто непосредственно выращивал хлеб, находилось на уровне слаборазвитых стран Африки — 2100 калорий в день, что представляет собой уровень регулярно повторяющегося голода.

Тенденции, наблюдаемые сегодня, точь-в-точь повторяют те, которые привели в итоге к «голодным бунтам» — массовым возмущениям в 1917-м. Войны пока нет, но всю прибыль от огромных урожаев последних лет получают владельцы российского зернового экспорта, львиную долю которых составляют иностранные трейдеры.

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