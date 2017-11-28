Вашингтон, 28 ноября, 2017, 08:41 — ИА Регнум. Британский певец Моррисси заявил, что если ему представиться возможность, то он убьет президента США Дональда Трампа, сообщает 28 ноября The Hill.

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«Если бы перед вами стояла кнопка, при нажатии на которую президент Трамп был бы мертв, то вы бы ее нажали?» — такой вопрос был задан во время интервью бывшему участнику легендарной группы The Smiths.

«Я бы сделал это ради безопасности человечества. Это не имеет отношения к личности Трампа или его семье, а лишь в интересах всего человечества», — подчеркнул Моррисси.

Также певец отметил, что американские СМИ играют на руку Трампу, независимого от того, высказываются ли они положительного в его адрес или поливают его потоками лживой информации.

«Будут ли они критиковать его или смеяться над ним, ему все равно, он просто хочет увидеть свое фото или свое имя в телевизоре», — добавляет музыкант.

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Напомним, президент США Дональд Трамп после избрания на высший пост страны подвергается регулярным нападкам со стороны либеральных СМИ. Трамп не остается в долгу, регулярно называя лживую информацию в свой адрес «фейковыми новостями»