На звезде Трампа в Голливуде появилось ругательство

Вашингтон, , 02:38 — REGNUM

Неприятный инцидент вновь произошел с размещенной на голливудской Аллее славы звездой с именем президента США Дональда Трампа: неизвестный написал на ней ругательство. Об этом 23 апреля сообщает сайт новостей о судьбах знаменитостей TMZ.

Ругательная надпись появилась на звезде Трампа в прошедшие выходные. Однако, по данным источника, правоохранительным органам не было известно об акте вандализма.

Это не единственный случай, когда звезда Трампа подвергается поругательству, похожие случаи происходили и раньше. Наибольшую известность получил инцидент, произошедший в ноябре 2016 года, когда Джеймс Отис разбил вмонтированную в бульвар звезду кувалдой.

Злоумышленнику удалось избежать заключения под стражу: он получил условный срок и вынужден был заплатить несколько тысяч долларов штрафа. Замена звезды, между тем, обошлась торгово-промышленной палате Голливуда в 30 тысяч долларов.

Произошедшее в минувшие выходные является первым случаем покушения на звезду Трампа с момента вступления его в должность президента США.