Москва, 28 ноября, 2017, 07:51 — ИА Регнум. Сравнение между заявлениями Киева о возможном возвращении Москвы в ПАСЕ и поведением Бабы-яги из известного мультфильма провел 27 ноября российский сенатор, член Совета Федерации Франц Клинцевич на своей странице в Facebook.

Цитата из м/ф «Баб-яга против!». реж Владимир Пекарь. 1979. СССР Баба-яга

«Украина опять уподобилась персонажу старого советского мультфильма «А Баба-яга против!» — написал сенатор.

Он указал, что Киев продолжает линию «тупого и бессмысленного» противодействия попыткам внести конструктивные предложения для оздоровления ситуации в Евросоюзе, которые стали бы невозможными без активного участия Москвы.

«Выступление МИД Украины против возвращения России в Совет Европы — это продолжение той же самой гибельной для самой же Украины линии», — добавил Клинцевич.

По его словам, Украина в текущих обстоятельствах не нужна ЕС и останется таковой до тех пор, пока верх не возьмут «исторические и геополитические факторы». Они приведут к тому, что Украина состоится как государство, только действуя вместе с Россией.

Напомним, столь едкие политические комментарии последовали сначала на Украине, а затем в России, после заявления главы Совета Европы Турбьёрна Ягланда о возвращении России в ПАСЕ без всяких предпосылок, а также отмены санкций против России.

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27 ноября вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что с принятием России в ПАСЕ Евросоюз ожидает «деградация», и что Ягланд не понимает, что делает.

«Его заявления являются самодеятельностью, идут вопреки решению Комитета министров СЕ и резолюциям ПАСЕ», — заявила Геращенко.

Аналогичным образом оценили ситуацию другие украинские политики.

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Между тем в России уверены, что в Страсбурге растет понимание безальтернативности диалога с Москвой, что желание рассмотреть вопрос о санкциях может привести к признанию Крыма, а действия Украины больше похожи на бессмысленные угрозы по принципу «всегда против».