Казань, 28 ноября, 2017, 07:23 — ИА Регнум. Последний оставшийся под наблюдением для недопущения банкротства казанский банк в связи со своим тяжёлым финансовым положением остался с уставным капиталом в один рубль. Решение о снижении уставного капитала «Тимер банку» было принято ЦБ РФ 24 ноября, а обнародовано 27 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

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Напомним, банк, который дважды прошёл через процедуру финансового оздоровления и входил в негласную банковскую группу разорившегося «Татфондбанка» (ТФБ), к началу октября 2017 года пришёл с «дырой» в собственном капитале 3,881 млрд рублей. При этом размер уставного капитала, увеличенного в конце августа 2016 года, у «Тимер банка» составлял 3,3 млрд рублей.

Кроме финансовых проблем у казанского банка наблюдаются и проблемы с «тылами» — единственный акционер, который три года назад выступил инвестором-спасателем, ООО «Новая нефтехимия» само с середины октября 2017 года находится на одном из этапов банкротства. Следует отметить, что в числе соучредителей ООО экс-председатель правления ТФБ Роберт Мусин, в отношении которого возбуждено два уголовных дела с 19 эпизодами, связанными с мошенничеством и злоупотреблением полномочиями. Расследование дела по выводу активов из ТФБ, в котором на момент появления проблем доля республики прямо и через подчинённые структуры составляла свыше 40%, продолжается.

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По информации телеграм-канала «Павел Чиков» и пока не подтверждённой официально, санатор для терпящего бедствие «Тимер банка», четыре года назад ещё входившего в топ-50 крупнейших региональных банков страны, уже назначен. Им станет банк «Российская финансовая корпорация».

Согласно информации с официального сайта последнего, он был создан указом президента РФ 15 марта 1993 года в форме государственного предприятия. В 2003 году оно было преобразовано в одноимённое ОАО и 100% акций принадлежали государству. Статус банка компания получила в 2005 году. В начале октября 2013 года по решению президента РФ 100% акций данного банка в виде имущественного взноса государства были переданы государственной корпорации «Ростех».

По данным ЕГРЮЛ, единственный учредитель банка — Министерство имущественных отношений РФ. Уставной капитал — 87 684 000 рублей. По информации ЦБ РФ, на сегодня владельцем 100% акций банка является «дочка» Ростеха — АО «Рособоронэкспорт».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Тимер банк» находится под временным управлением государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». В конце августа 2017 года срок управления был продлён ещё на полгода.