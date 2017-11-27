Минск, 27 ноября, 2017, 16:53 — ИА Регнум. Белоруссия считает уровень сотрудничества с Китаем одним из самых высоких в мире, в связи с этим Минск готов поддержать новые совместные проекты крупнейшего китайского производителя и экспортера бытовой техники Midea Group, который имеет филиалы как в Белоруссии, так и в Японии, Италии, Бразилии и других странах. Об этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил сегодня, 27 ноября, на встрече с главой китайской корпорации Фаном Хунбо, сообщили в пресс-службе президента.

President.gov.by Встреча Александра Лукашенко с президентом китайской корпорации Midea Group Фаном Хунбо

Лукашенко назвал председателя правления и президентом Midea Group желанным гостем, особенно похвалив решение компании расширять свою деятельность в Белоруссии. Минск, в свою очередь, готов поддерживать любой проект этой корпорации, подчеркнул глава республики. Он пояснил, что белорусская сторона приветствует, что за десять лет, что Midea Group работает на рынке страны, она вложила немало инвестиций, создала новые рабочие места.

«Как принято считать в руководстве Беларуси и КНР, мы — «железные братья». Наш уровень сотрудничества — один из самых высоких в мире», — сказал Александр Лукашенко, добавив, что Минск это ценит и считает Midea Group основой такого взаимодействия между странами.

Со своей стороны, Фан Хунбо заявил, что китайская корпорация планирует представлять Белоруссию как базу, которая в будущем покроет все страны СНГ. Глава Midea Group отметил также, что его компания намерена развивать в Белоруссии производство микроволновых печей и водонагревателей, производство такой бытовой техники, как холодильники, стиральные машины.

Читайте также: Почему Китай не будет инвестировать в Беларусь

Напомним, что Midea Group — одна из самых крупных в Китае и в мире корпораций по производству и экспорту бытовой техники. Сегодня она работает на платформе, состоящей из более чем 200 дочерних компаний, 60 филиалов в разных точках мира и 12 стратегических бизнес-подразделений. В Белоруссию эта китайская компания пришла в 2008 году. Тогда она вместе с холдингом «Горизонт» создала совместное предприятие СООО «Мидеа-Горизонт», где осуществляется полный цикл технологического процесса с высокой локализацией, размещаются заказы на производство продукции под брендами Bosch, Panasonic, Sharp, Electrolux, Oursson.

В 2010 году китайский холдинг выкупил контрольный пакет акций СООО «Мидеа-Горизонт» производственной мощностью предприятия в 1 млн тонн единиц техники в год. Как объясняли в «Горизонте», такое решение приняли, чтобы максимально заинтересовать китайский холдинг в дальнейшем развитии бизнеса в Белоруссии. Так, Midea Group — владелец контрольного пакета акций СООО «Мидеа-Горизонт» в размере 55%, доля «Горизонта» — 45%.

Отметим также, что сегодня вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко заявил, что Минск и Midea Group обсуждают перспективные инвестиции на $0,5 млрд. Речь идет о ряде новых проектов по производству бытовой техники, создании СП, выкупе готового предприятия. В целом это около пяти проектов, некоторые из них уже реализуются. Ожидается, что в ближайшем будущем самые перспективные могут принести инвестиции Белоруссии в размере $500—550 млн. Максимальный объем китайских вложений может составить от $900 млн до $1 млрд годового объема производства на всех этих предприятиях, $150 млн поступлений в различных формах в бюджет страны, объяснил Семашко. При этом, по его словам, Белоруссия для Midea Group — это не только возможность для работы на российском рынке, рынке ЕАЭС или СНГ, но и площадка для продвижения китайских товаров на европейский рынок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Белоруссия уже давно пытается позиционировать себя как главного партнёра Китая в Восточной Европе, Минск активно ищет помощи у китайских инвесторов для поддержания собственной экономики. Несмотря на все публичные громкие заявления, в Белоруссии реализация китайских проектов идет намного медленнее и менее успешно, чем у соседей. Так, за последние пять лет прямые инвестиции КНР в республику составили около $100 млн, а это по сравнению с денежными вливаниями, например, в Польшу, Румынию, Венгрию — мизерный показатель.

Читайте также: Почему в Минске туземцы, а в Пекине — бусы: «Великий Камень»