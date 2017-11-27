Волгоград, 27 ноября, 2017, 14:41 — ИА Регнум. В Волгограде парк, расположенный между торгово-развлекательным центром «Диамант» и конечной остановкой скоростного трамвая «ВГТЗ», может перестать существовать. Эту территорию в Тракторозаводском районе областного центра планируется отдать под нужды бизнеса, передаёт ИА REGNUM. Изменения в правила землепользования и застройки обсудят сегодня, 27 ноября, на общественных слушаниях. Предполагается что зона парков, скверов, садов, бульваров, набережных, пляжей (Р 1), к которой сейчас относится выставляемый на суд общественности земельный участок, будет изменена на зону застройки объектами общественно-делового назначения (Д 3).

Panoramio.com Парк на улице Шурухина

«Главное — это то, что данным проектом предлагается уничтожение сквера и застройка», — отмечает член совета Волгоградского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, архитектор Галина Шипилова.

Она также отмечает, что кроме того две части этой территории находятся под защитой закона об охране объектов культурного наследия. Так, южная часть в охранной зоне памятника архитектуры «Железнодорожная станция Тракторная», начала XX века, и северная часть — в защитной зоне памятника архитектуры «Дом жилой, административное здание» по ул. Гроссмана, 1, 1932 года, в которых застройка запрещена.

Читайте также: Исторический центр Волгограда хотят застроить небоскребами

«Об этом видимо городская администрация не знает, иначе бы проект в данном виде не разрабатывался и не предлагался на обсуждение», — считает архитектор.

Как поясняет, обращаясь к букве закона, председатель совета Волгоградского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников, «с 1 января 32 016 года сведения о зонах с особыми условиями использования территории, об охранных зонах сооружений, должны вноситься в порядке информационного взаимодействия в том числе на основании документа, содержащего текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны, в формате, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по нормативно-правовому регулированию в сфере ведения государственного кадастра недвижимости, осуществления кадастрового учета и кадастровой деятельности».

«Исходя из этого, можно сделать лишь два предположения: либо орган госохраны не уведомил кадастровую палату о наличии охранной и защитной зон, либо администрация Волгограда сочла законодательный запрет несущественной деталью», — прокомментировал Котельников.

Также в сюжете: Застройка поймы реки Царица: после драки руками машут?

Но и в том, и в другом случае, отмечает эксперт, назначенные публичные слушания «не могут являться легитимными, а в случае юридического решения об изменении в ПЗЗ данного участка оно будет оспорено в суде».

Добавим, что по информации отдела проведения публичных слушаний департамента градостроительства и архитектуры администрации Волгограда, территорию расположенного рядом с ТРК «Диамант» парка планируется использовать под создание транспортно-пересадочного узла к чемпионату мира по футболу, сообщает V.1. При этом, на официальном сайте администрации сам проект пересадочного узла отсутствует, как и точная площадь занимаемого под его строительство парка.

Как сообщало ИА REGNUM, отдать пол строительство магазина «Радеж» планировалось и часть парка имени Саши Филиппова в Ворошиловском районе Волгограда. Однако горожане выступили против такой идеи властей. Публичные слушания по этому вопросу проводились в августе 2017 года. А вот застройка поймы реки Царицы в Центральном районе Волгограда не с первого раза, но была одобрена общественностью.