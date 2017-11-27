Москва, 27 ноября, 2017, 14:38 — ИА Регнум. Правительством РФ утверждён комплекс мер по проведению запуска с космодрома «Восточный» космического аппарата (КА) дистанционного зондирования Земли «Метеор-М». Соответствующе распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Mil.ru РН Союз-2.1б

Одновременно с космическим аппаратом «Метеор-М» будет произведён запуск КА «Бауманец-2», КА LEO Vantage (Канада), КА 11 AISSat-З (Королевство Норвегия) и КА IDEA (Япония).

Кроме того, российская ракета-носитель «Союз-2.1б» вместе с аппаратом Минприроды «Метеор» доставит в космос 14 американских, шведских, канадских, немецких и японских микро‑ и наноспутников.

Одновременный запуск 17 иностранных спутников с космодрома «Восточный» в Амурской области будет произведен впервые. Планируется, что пуск будет произведен 28 ноября 2017 года в 14:41 по местному времени.

Отмечается, что запуск «Союз-2.1б» с иностранными спутниками будет способствовать увеличению объёма внебюджетных средств и инвестиций, которые будут направлены на развитие космической инфраструктуры.

Кроме того, это расширит кооперацию в области космической деятельности и обеспечит заказами российские предприятия.

Напомним, запуск космического аппарата «Метеор-М» будет произведён в рамках Федеральной космической программы России на 2016−2025 годы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор корпорации «Роскосмос» Игорь Комаров заявил о том, что в дальнейшем по сравнению с 2017 годом число пусков с космодрома возрастет: на 2018 год намечено четыре-пять пусков, а на 2019 год — шесть-восемь.

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