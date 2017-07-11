Стали известны планы Роскосмоса по использованию космодрома Восточный

Москва, , 14:24 — REGNUM В 2021 году с космодрома Восточный будет запущена ракета-носитель «Ангара-А5М», которая выведет на орбиту полноценный космический аппарат. Об этом журналистам сообщил руководитель госкорпорации Игорь Комаров.

Глава компании посетил космодром 11 июля. В ходе своего визита он провел ряд совещаний и оценил ход строительства. По его словам, говорить о том, какой именно аппарат будет выведен на орбиту «Ангарой», пока рано, однако это должен быть реально действующий объект.

Кроме того, на космодроме будет развиваться комплекс для запуска ракет сверхтяжелого класса. По словам Комарова, задача создания таких носителей должна быть ускорена и завершена к 2028 году. При этом возможность реализации лунных миссий появится после 2030 года.

Комаров также сообщил, что с 2019 года с космодрома Восточный будут осуществляться ежегодно по четыре-пять пусков ракет для иностранных клиентов. Однако это зависит, прежде всего, от количества контрактов, которые заключены с зарубежными клиентами. Комаров напомнил о самом крупном контракте Роскосмоса — с компанией One Web, по которому предполагается 21 пуск.

Напомним, британская компания OneWeb намерена вывести на орбиту группировку из большого количества спутников связи, которые обеспечат доступ к сети для пользователей по всему миру, включая Азию и Африку. Всего планируется запуск более 800 аппаратов с космодромов Куру, Байконура и Восточного. Роскосмос станет также оператором запусков.

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