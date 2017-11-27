Москва, 27 ноября, 2017, 13:09 — ИА Регнум. Украсть у российской сборной победу на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи не удастся, заявил 27 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Олимпийский и российский флаги на церемонии закрытия Олимпийских игр 2014

Такой комментарий Песков дал журналистам относительно потери Россией первого места в общекомандном медальном зачете Игр, которое состоялось после решений Международного олимпийского комитета (МОК) по лишению медалей ряда российских спортсменов, заподозренных в применении допинга.

«Состоявшуюся победу украсть очень сложно, тем более такую победу, которая навеки останется за нашей сборной, за нашими спортсменами-героями», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Кроме этого, Песков добавил, что интересы отечественных спортсменов-олимпийцев будут последовательно защищаться во взаимодействии с международными спортивными организациями.

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Напомним, 24 ноября двое российских призеров Игр в Сочи МОК признал виновными в нарушении антидопинговых правил. Аннулированы результаты двукратного золотого медалиста в бобслее (в соревнованиях двоек и четверок) Александра Зубкова и обладательницы серебряной медали в соревнованиях конькобежек (на дистанции 500 м) Ольги Фаткулиной. Они пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах.

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Всего российские спортсмены по итогам вердиктов МОК, вынесенных в ноябре 2017 года, лишились девяти наград: четырех золотых, четырех серебряных и одной бронзовой.