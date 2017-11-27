Волгоград, 27 ноября, 2017, 10:30 — ИА Регнум. За прошедшую неделю главным событием в жизни Волгоградской области, пожалуй, стала встреча губернатора региона Андрея Бочарова с активом. Перед представителями власти, депутатами, правоохранителями, представителями религиозных и общественных объединений, политиками, общественниками, ректорами вузов, а также представители СМИ региона глава отчитался за три года работы по ключевым направлениям развития области.

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Особый акцент был сделан на приоритетных задачах Волгоградской области на будущее. Одна из них — увеличить валовый региональный продукт к 2021 году до одного триллиона рублей. Продолжится и работа по наведению порядка в финансово-бюджетной сфере, по повышению доходов региональной казны.

Основополагающим для развития экономики останется привлечение инвестиций в различные сферы. При этом глава региона отметил необходимость сосредоточить усилия для привлечения частных вложений, в том числе в предприятия с муниципальным и государственным участием.

Достигнутые серьезные успехи в АПК регион намерен только закреплять. Губернатор поставил задачу сосредоточить усилия на развитии перерабатывающей отрасли, чтобы не менее 600 тысяч тонн продукции перерабатывалось в регионе.

Еще одной точкой роста экономики региона должен стать туризм: уже сегодня регион посещает миллион гостей в год. Задача — выйти на показатель 1,2 млн туристов к 2021 году.

«Впереди нас ждет очень важный и сложный период работы. Мы ставим по-настоящему амбициозные цели и движемся вперед, решая задачи по повышению качества жизни людей и созданию основы для дальнейшего развития России и Волгоградской области. Мы понимаем, что легко не будет, но мы и не ищем легких путей», — резюмировал глава региона Андрей Бочаров.

Дорогами Победы

100-километровый конный переход, посвященный 75-летию начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, совершили казаки Усть-Медведицкого, Второго Донского, Волжского и Волгоградского казачьих округов, члены конноспортивных клубов, региональной Федерации конного спорта, сотрудники конных взводов патрульно-постовой службы полиции из Волжского и Камышина. Его участники таким образом пытались привлечь внимание общественности, и в первую очередь молодежи, к памяти о павших в годы войны советских солдатах.

Старт переходу был дан 19 ноября в Клетской станице, где в 1942 году формировался Серафимовичско-Клетский плацдарм. Проводить участников конного перехода в путь пришли около тысячи местных жителей — молодежь, представители старшего поколения, ветераны. Всего в переходе приняли участие 60 всадников.

Первый привал всадники сделали на хуторе Платонов. Здесь же состоялась поминальная молитва у памятника павшим воинам. Завершился конный переход 21 ноября в Голубинской станице, где со всеми воинскими почестями состоялась церемония перезахоронения останков 15 советских солдат, погибших в Сталинградской битве.

«Этот поход — поклон всех ныне живущих героическому поколению наших соотечественников, — отметил в своём выступлении атаман Усть-Медведицкого округа Виктор Гречишников. — Мы помним героев, тех, кто наивысшей ценой отвоевал для нас мир и свободу».

Добавим, что за три дня участники перехода преодолели исторический маршрут, по которому 75 лет назад прошли бойцы 3-го гвардейского кавалерийского корпуса под командованием генерал-майора Иссы Плиева.

Грош цена?

В то время, когда одни прилагают все усилия, чтобы подвиги отцов и дедов, погибших в далёкие 1940-е, жили вечно, другие топчут эту память и не ставят ни в грош. Так, скандал, который разразился в связи с речью-покаянием школьника из Нового Уренгоя в немецком бундестаге, отозвался и в Волгограде. Здесь молодой человек, без всякой доли сожаления, готов обменять награды времён Великой Отечественной войны на электронную сигарету. Такое предложение появилось в соцсети.

За вейп молодой человек готов отдать медали, боевые награды и орденскую книжку, пишет «Волгоградская правда». Волгоградцы такой поступок резко осудили. Комментаторы отметили, что у молодого вейпера нет ни капли совести и чувства патриотизма. Некоторые даже предположили, что, возможно, парень просто-напросто украл награды, поэтому так легко готов с ними расстаться.

Живой сюрприз

Требование о соблюдении санитарных норм для некоторых магазинов Волгограда, видимо, не обязательно для исполнения. Иногда в торговых точках помимо товаров и продуктов питания на полках можно встретить и «живые сюрпризы». Так, ползающего среди сладостей таракана горожанка увидела в одном из городских супермаркетов в Тракторозаводском районе. Снимок женщина выложила в соцсеть.

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«Шоколадные шары продают теперь с живым сюрпризом», — написала девушка.

Насекомое находилось в ячейке, где до этого лежали шоколадные шары в обертках, сообщает « Волга-Медиа.ру ».

Напомним, в октябре житель Волгограда купил в магазине хлеб с мышью. А в апреле покупательница обнаружила в холодце, приобретённом в одном из супермаркетов Волгограда, зуб, похожий на клык животного.

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Дело об отравлении 75 волгоградцев едой из сетевого магазина довели до суда

Ломать — не строить

Неприятный сюрприз преподнесли волгоградские подростки олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой. Малолетние вандалы разрисовали надписями и рисунками новые спортивные снаряды на многофункциональной площадке на территории МОУ СОШ №44 в Центральном районе, установленные за счёт благотворительного фонда известной спортсменки.

«Если бы вы знали, как тяжело найти средства на создание доступной, бесплатной спортивной инфраструктуры. Сложно найти добросовестного подрядчика, но мы находим, ведь это все ради нашего будущего, наших детей. Моя команда в прямом смысле слова ночевала на объектах, пока строили площадки, чтобы следить за качеством и за тем, чтобы материалы никуда не делись», — написала Елена Исинбаева в комментариях к выложенным в соцсеть фотографиям с изуродованными спортинвентарем.

«Очень обидно и реально руки опускаются. Видимо, действительно никому это не надо», — добавила спортсменка.

Напомним, в Волгоградской области благотворительный фонд Елены Исинбаевой действует с 2014 года. За это время в регионе было открыто более двух десятков многофункциональных площадок.

Опасная работа

В Волгоградской области совершено нападение на полицейских. Что толкнуло молодого человека на такой поступок, предстоит установить следствию. Инцидент произошёл утром 26 ноября в городе Котельниково. Местный житель напал на участкового уполномоченного полиции и сотрудника ГАИ, направлявшихся на службу. Злоумышленник нанёс одному стражу порядку два удара в область спины, а второму причинил резаную рану лица, потом попытался скрыться.

Предупредительные выстрелы в воздух, которые открыли сотрудники полиции по преступнику, действия не возымели. Тогда полицейский открыл огонь в сторону убегавшего подозреваемого, ранив его в плечо и предплечье. Возбуждено уголовное дело.