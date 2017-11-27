Москва, 27 ноября, 2017, 09:48 — ИА Регнум. С 27 ноября в Московском зоопарке заработала новогодняя почта. Любой желающий может отправить письмо всероссийскому Деду Морозу, сообщается на портале мэра Москвы.

Дед Мороз. Открытка СССР

Почтовый ящик для новогодних писем установлен в здании музея истории зоопарка и зоопарковского дела на старой территории.

Новогоднее почтовое отделения напоминает кабинет Деда Мороза в его резиденции в Великом Устюге — установлен камин, письменный стол и кресло-качалка.

Отправить письмо Деду Морозу можно будет, указав адрес: 162 390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза.

В пресс-службе Московского зоопарка отметили, что все письма жителей Москвы доставят лично Деду Морозу.

Новогодняя почта Деда Мороза будет открыта до 29 декабря включительно, ежедневно, кроме понедельника и вторника, с 09:00 до 17:00 по мск.

Последний раз Дед Мороз приезжал в гости в Московский зоопарк в 2016 году. Вход в зоосад во время его визита был бесплатным.

Напомним, Дед Мороз приезжал на сказочном поезде в Московский зоопарк 24 ноября 2016 года. На аллеях зоопарка работали праздничные шатры, где своими руками посетители изготовливали новогодние украшения. В этот день вход в зоопарк был бесплатным для всех.

Читайте также: Новогодние ёлки установят на всех железнодорожных вокзалах Москвы

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября в Великом Устюге Вологодской области отметили День рождения главного российского Деда Мороза. Праздник в честь Дня рождения Дела Мороза дал старт всем новогодним событиям в стране. Зажглись огни на первой новогодней ёлке страны.

Читайте также: День рождения Деда Мороза отметят фестивалем «Сказочная Россия»