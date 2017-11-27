Вашингтон, 27 ноября, 2017, 05:31 — ИА Регнум. Работа над финальным сезоном политического триллера «Карточный домик» возобновится не ранее 8 декабря. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Цитата к/с «Карточный домик». реж.Джеймс Фоули, Робин Райт, Джон Дэвид Коулз 2013.США Кейвин Спейси

Съемки сериала приостановлены на фоне скандала с актером Кевином Спейси, обвиненным в сексуальных домогательствах. Ранее продюсеры проекта не исключали продолжения съемок без персонажа Спейси, однако затем стало ясно, что не задействовать актера нельзя — таковы условия его контракта.

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Продюсеры компании Media Rights Capital направили команде сериала письмо, в котором говорится о переговорах с видеосервисом Netflix.

«Мы продолжаем работать с Netflix в надежде, что вскоре мы возобновим съемки», — говорится в документе.

Работа над телешоу должна была продолжиться 27 ноября. Отмечается, что и актеры, и члены съемочной группы не останутся без оплаты во время вынужденного перерыва до 8 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг Кевина Спейси разгорелся в октябре, после того, как актер Энтони Рэпп заявил о домогательствах со стороны звезды Голливуда. Инцидент, о котором рассказал Рэпп, произошел в 1986 году. Вслед за ним еще 15 человек обвинили Спейси в разного рода навязчивом внимании. Ряд эпизодов расследуется британской полицией.

Отметим, что фигурантом секс-скандала в США является не только Спейси. Так, ранее десятки голливудских звезд заявили о домогательствах со стороны кинопродюсера Харви Вайнштейна, подобные обвинения прозвучали и в адрес актера Стивена Сигала.

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