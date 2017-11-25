Донецк, 25 ноября, 2017, 15:35 — ИА Регнум. Киев пытается сорвать Минские договоренности, захватывая в плен жителей сел в «серой зоне» и совершая попытки забросить диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на территорию Луганской Народной Республики (ЛНР), заявил 25 ноября заместитель командующего ВС Донецкой Народной Республики (ДНР) полковник Эдуард Басурин, сообщает пресс-служба ДНР.

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По его словам, ДНР расценивает занятие украинскими военнослужащими сел Травневое и Гладосово в «серой зоне» как захват жителей населенных пунктов в плен. Басурин отметил, что украинские солдаты варварскими методами работают в селах: выселяют хозяев домов из их жилищ, грабят местный магазин, при этом представляя украденные вещи как «гуманитарную помощь».

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Басурин подчеркнул, что приезд заместителя главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александра Хуга в села местные жители должны использовать для того, чтобы показать представителям СММ ОБСЕ реальную ситуацию.

Напомним, ранее украинские военнослужащие заявили о захвате двух сел в «серой зоне»: Гладосово и Травневое. При это в ВСУ отметили, что украинская армия намеревалась захватить обширные территории ДНР, однако не вышло из-за слива секретной информации.

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