Анкара, 25 ноября, 2017, 03:22 — ИА Регнум. Согласно заявлению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом, стороны договорились воевать «против всех террористических организаций», передает Reuters.

R4BIA.com Президент Турции Реджеп Эрдоган

При этом в число «террористических организаций» президент Турции включает не только «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Согласно заявлению турецкого лидера, Трамп также готов к совместной борьбе против организации радикального проповедника Фетхуллы Гюлена, который в данный момент сам находится в США, а также «Рабочей партии Курдистана» (РПК).

Входит ли в число «террористических организаций» по версии Эрдогана группировка «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), совместно с которыми турецкие военные в середине октября открыто вторглись в провинцию Идлиб, не известно.

Также не сообщается, считает ли Эрдоган «террористической организацией» курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) — единственных реальных союзников США «на земле» Сирии, против которых Турция развернула операцию «Щит Евфрата».