Турецкая армия вторглась в Идлиб

Идлиб, Сирия, , 01:36 — REGNUM Турецкие военные при поддержке боевиков «Тахрир аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вторглись в сирийскую провинцию Идлиб, передает Reuters.

Согласно сообщению командования «Сирийской свободной армии», переход границы турецкими войсками произошел в районе Баб аль-Хава.

Боевики группировки, ранее известной как «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сопровождают турецкую колонну из 30 военных машин.

Сообщается, что целью военного конвоя Турции в районе является противодействие курдским вооруженным формированиям в рамках продолжения операции «Щит Евфрата»

При этом исламисты «Тахрир аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являются врагами законного правительства Сирии и считаются местным крылом «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Совместное вторжение турецких военных и террористов на территорию суверенного государства может привести к прямому военному столкновению Турции с армией Сирийской Арабской Республики, ВКС России и даже «антитеррористической коалицией» во главе с США, которые формально также заняты борьбой с исламистами в районе.

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