Москва, 24 ноября, 2017, 21:20 — ИА Регнум. В Москве остро стоит вопрос безопасности переходов через железнодорожные пути, особенно для жителей Алексеевского и Бутырского районов, Марьиной рощи, Останкино и Ростокино. Об этом 24 ноября на круглом столе в Мосгордуме заявил заместитель председателя комиссии думы по городскому хозяйству и жилищной политике Валерий Теличенко («Единая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он отметил, что во многих случаях переходы проходят через жилые зоны и вблизи офисных центров. Также не решена проблема несанкционированных, так называемых «диких» переходов. В связи с этим необходимо ускорить решение данного вопроса, чтобы его учили при составлении нового бюджета.

ИА REGNUM Переход для пешеходов

«Оборудованные переходы, безусловно, есть. Есть и понимание со стороны Московской железной дороги, которая ведёт работу по повышению безопасности пешеходных переходов. Но немало и несанкционированных, «диких» переходов. Поэтому есть и проблемы, на которых следует заострить внимание», — подчеркнул он.

Валерий Теличенко также добавил, что представит полный перечень предложений, поступивших от управ пяти столичных районов, а также конкретные адреса всех несанкционированных переходов, в отношении которых необходимо немедленное реагирование.

По словам начальника управления внеуличного транспорта Москомархитектуры Максима Васильева, в перспективе в столице планируется построить 200 новых переходов и реконструировать несколько десятков уже действующих. В данный момент работы ведутся на всех железнодорожных направлениях.

«В этом году мы провели полное обследование состояния железнодорожных переходов. Статистика показала, что в городе пока ещё очень много одноуровневых переходов. С учётом повышения скорости и сокращения интервала движения поездов, а именно это предполагается в рамках запуска новой транспортной программы «Московские центральные диаметры», одноуровневые переходы создадут немалые проблемы для жителей. Поэтому приоритет необходимо отдавать возведению надземных и подземных переходов», — добавил представитель департамента транспорта города Москвы Илья Лобаев.

Участники круглого стола также обратили внимание на то, что надземные и подземные железнодорожные переходы зачастую плохо оборудованы под нужды маломобильных граждан и родителей с детскими колясками, которые вынуждены на свой страх и риск перебираться через железнодорожные пути. Было принято решение передать в соответствующие департаменты города Москвы и руководству Московской железной дороги перечень объектов, по которым требуется принятие неотложных мер.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, до конца 2017 года в Москве в рамках благоустройства по программе «Моя улица» на нескольких десятках улиц в центре столицы появятся новые пешеходные переходы. Также будут благоустроены территории у станций МЦК, там организуют порядка 90 пешеходных переходов. Их планируется оснастить бело-голубой подсветкой, чтобы освещать переход и пешеходов в ночное время.

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