В Москве появится около 200 новых пешеходных переходов

Москва, , 09:50 — REGNUM В Москве в рамках благоустройства по программе «Моя улица» на нескольких десятках улиц в центре столицы появятся новые пешеходные переходы. Всего планируется организовать около 200 зебр, сообщается на портале мэра Москвы.

На пешеходных переходах появятся светофоры, дорожная разметка и знаки.

Кроме того, в 2017 году благоустроят территории у станций Московского центрального кольца (МЦК) — организуют порядка 90 пешеходных переходов. Их планируется оснастить бело-голубой подсветкой, чтобы освещать переход и пешеходов в ночное время.

«Городское пространство становится комфортнее и безопаснее — при выполнении программы по благоустройству с 2015 года организовано около 300 новых пешеходных переходов», — отметил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в программу «Моя улица» в 2017 году вошло 87 объектов — улицы, бульвары, набережные, площади. В апреле началось благоустройство этих территорий.

Напомним, проект «Моя улица» предусматривает обновление тротуаров, расширение пешеходной зоны, создание велосипедных дорожек в Москве. Также проводится обновление фасадов зданий, устанавливается освещение, проводится посадка деревьев.

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