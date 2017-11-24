Минск, 24 ноября, 2017, 20:20 — ИА Регнум. Власти Белоруссии смогут повысить пенсии, когда удастся поднять экономику. Об этом 24 ноября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки в город Буда-Кошелево Гомельской области, отвечая на вопрос местных жителей о финансовом обеспечении пенсионеров.

President.gov.by Александр Лукашенко во время общения с жителями Буда-Кошелево, 24 ноября 2017 года

Лукашенко обсудил с гражданами множество социальных и экономических вопросов, однако тема, которая больше всего волнует жителей Буда-Кошелево, это повышение пенсий.

«Будем работать еще лучше, будем экономику поднимать, и пенсии будут расти», — пообещал Лукашкнко.

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Напомним, что трудовые пенсии в Белоруссии последний раз были повышены 1 ноября — в среднем на 5%. До этого в 2017 году минимальные трудовые надбавки, некоторые социальные пенсии и доплаты к пенсиям повышались три раза: в феврале, мае и августе. Пересчет пенсий был связан с изменением бюджета прожиточного минимума. Однако, несмотря на это, согласно данным министерства труда, в сентябре средний размер пенсии по возрасту в стране составлял всего около 308 белорусских рублей (около 9000 российских рублей).

Правда, вместе с незначительным повышением пенсий с 1 ноября в Белоруссии сократился бюджет прожиточного минимума: для трудоспособного населения — до 217,74 белорусских рубля (6369,55 российских), для пенсионеров — до 151,97 рубля (4445,58 российских), для студентов — до 192,34 рубля (5626,52 российских).

Кроме того, уже не в первый раз за этот год в республике повысилась стоимость проезда на общественном транспорте, подорожали некоторые виды продуктов питания и другие товары. Также с 1 декабря в детских садах, школах и средних специальных учебных учреждениях Белоруссии будет на 10% повышена стоимость питания. В этом году это уже второе повышение стоимости питания для детей, первый раз был в марте — на 5%.

Напомним, что одной из серьёзных проблемы, с которой столкнулась Белоруссия в последние несколько лет, является роста числа безработных. В 2015—2016 годах произошли массовые сокращения сотрудников в различных секторах промышленности, что было связано с усугублением в это время экономического кризиса, из которого страна не может выйти с 2011 года.

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Вместе с тем, по признанию самого Лукашенко, его поручение о повышении средней заработной платы гражданам до тысячи белорусских рублей (около $500) выполняется крайне трудно. По данным Белстата, в октябре средняя зарплата белорусов составила 841 рубль (чуть более 24,5 тысяч российских рублей или $421). По сравнению с сентябрем показатель вырос менее чем на 10 рублей. Однако касается это в основном работников в Минске, в других регионах средняя зарплата варьирует от 250 до 600 белорусских рублей.