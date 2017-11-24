Астана, 24 ноября, 2017, 17:07 — ИА Регнум. Киргизия не сможет перекрыть сток воды в Казахстан, так как Бишкек обязан выполнять международные требования по использованию трансграничных рек, заявил 24 ноября заместитель премьер-министра и министр сельского хозяйства Казахстана Аскар Мырзахметов, сообщает 24 ноября «КазТАГ».

Нет воды

Министр также напомнил, что в сельском хозяйстве Казахстана существует свои расчеты, и ведомство ежегодно принимает меры, которые помогают обеспечивать сельхозпроизводителей необходимым объемом воды.

Мырзахметов сказал, что из Киргизии в Казахстан через реку Сырдарья поступает 12—13 млрд кубометров воды в год.

Министр добавил, что перекрытие воды также коснётся Узбекистана, который расположен в низовьях реки.

Напомним, на своей итоговой пресс-конференции бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что для решения спорной ситуации между Астаной и Бишкеком на государственной границе нужно всего на два дня перекрыть сток воды в Казахстан.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября 2017 года на выборах президента Киргизии победу одержал Сооронбай Жээнбеков, набрав 54,76% голосов. Сегодня, 24 ноября, избранный президент вступил в должность, заменив на посту Атамбаева.

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