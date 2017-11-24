Литва предъявила обвинения Лукашенко: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 24 ноября, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- Москву не проведёшь: как американская система ПРО окружила Россию и Китай;
- Мнение Вильнюса: почему Лукашенко отказался от участия в саммите «Восточное партнёрство»;
- Денежная помощь: Евросоюз решит вопрос с финансированием Донбасса в декабре;
- Под прикрытием фамилии: с Украины депортировано «доверенное лицо» Кадырова;
- Дорога на полуостров: Крымский мост могут продлить железной дорогой до Симферополя.