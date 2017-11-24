Красноярск, 24 ноября, 2017, 13:15 — ИА Регнум. В Красноярске снег устроил властям и горожанам генеральную репетицию зимы. За последние трое суток в городе выпало 43% осадков от месячной нормы.

Андрей Никитин ИА Красная Весна Заснеженный Красноярск. 24.11.2017

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 24 ноября, в мэрии Красноярска, управление дорог, инфраструктуры и благоустройства переведено на круглосуточный режим работы контролеров. Проводится дополнительная проверка качества работы дорожных служб.

«Несмотря на сложные погодные условия, а за последние трое суток выпало 43% осадков от месячной нормы, город обязательно должен быть обеспечен качественным содержанием. Сегодня состояние улично-дорожной и пешеходной сети вызывает нарекания жителей. И хотя в ночное время работа была организована достаточно эффективно, работало 122 единицы техники, есть замечания. В основном они связаны с пешеходной зоной, с междворовыми проездами, с содержанием дворов. Наибольшее количество жалоб поступает именно с этих территорий», — прокомментировал первый заммэра Владислав Логинов.

В горадминистрации уточнили, что уборка и вывоз снега с улиц и дорог проводятся по ночам, чтобы не мешать движению транспорта. А днём должна производиться уборка тротуаров, остановочных площадок и заездных карманов. Пока идёт снег, комбинированные дорожные машины работают только в режиме «дежурного прометания» проезжей части. При необходимости проводится обработка противогололедными материалами.

Логинов подчеркнул, что эту работу обязательно нужно выполнять в течение дня, потому что «автобусы тормозят, останавливаются, появляется накат, становится скользко на остановках».

«Пока на данный момент результаты неудовлетворительные, рассчитываем, что в течение ближайших часов эта работа продолжится в более интенсивном режиме. В ночной период мы опять перейдем на ночное патрулирование, уборка будет производиться с вывозкой снега», — резюмировал чиновник.

Андрей Никитин ИА Красная Весна Заснеженный Красноярск. 24.11.2017

В целом для содержания улично-дорожной сети в Красноярске подготовили 262 единицы собственной техники. Для борьбы с гололедицей и снежным накатом закуплено 19 тонн песка, 849 тонн соли, 3874 тонны песчано-щебеночной смеси, 330 тонн песчано-соляной смеси. В городе организовали восемь специализированных площадок для временного складирования снега.

Тем временем красноярцы и гости города активно обсуждают погоду в соцсетях.

«А в Красноярске зима и море снега. Город, в котором есть снег в таких количествах, для меня не может быть плохим. Надеюсь привезти немного зимы в Москву. А то что-то совсем она про столицу забыла», — пишет пользователь соцсети «ВКонтакте».

"В Красноярске сегодня ну очень много снега», — подтверждает одна из жительниц города.

Между тем снегопад это не только красота вокруг, но и определённые сложности. Как передаёт 24 ноября «ТВК Красноярск», снег, аварии и перекрытия дорог поставили город на этой неделе в рекордные пробки. На некоторых участках заторы сохранялись почти 7 часов. Самая большая пробка на этой неделе образовалась во вторник, 21 ноября, на Северном шоссе от Енисейского тракта до пр. Котельникова.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре текущего года в Красноярске депутаты горсовета выбрали нового мэра (прямые выборы главы Красноярска отменили в 2014 году — прим. ИА REGNUM ). Им стал Сергей Ерёмин, который до этого возглавлял краевой минтранс.

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Испытание снегом — одно из самых сложных для сибирских городов. И Красноярск — не исключение. Зачастую главы городов в Сибири подвергаются серьёзной критике именно в зимний период.

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Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 ноября в Красноярске ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, днём без осадков. Температура воздуха ночью — 5,-7°, днем +1,+3°. На автодорогах гололедица.