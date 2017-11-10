Новый мэр Красноярска формирует команду. Депутаты не перечат

Красноярск, , 14:51 — REGNUM Депутаты городского совета Красноярска на заседаниях постоянных комиссий согласовали кандидатуры на руководящие должности в мэрии.

Как сообщили ИА REGNUM в горадминистрации сегодня, 10 ноября, Алексей Давыдов и Владислав Логинов согласованы для назначения на должности первых заместителей главы Красноярска. Также депутаты одобрили кандидатуру Олега Животова, он станет заместителем главы города, руководителем департамента градостроительства. Кандидатура Натальи Павлович согласована на должность заместителя главы города, руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений.

В мэрии уточнили, что утверждение согласованных кандидатур состоится на ближайшей сессии горсовета.

Добавим, как сообщили ИА REGNUM в горсовете, все четыре кандидатуры представил мэр Красноярска Сергей Ерёмин.

На заседании комиссии по городскому самоуправлению Владислав Логинов рассказал, что в должности первого заместителя мэра будет контролировать градостроительные, хозяйственные и имущественные вопросы. Что касается Алексея Давыдова, он будет среди прочих направлений курировать информационную политику администрации города.

Напомним, Владислав Логинов с октября 2016 года руководил администрацией Советского района Красноярска. Он был конкурентом Сергея Ерёмина на выборах мэра Красноярска, однако взял самоотвод, чтобы поддержать будущего градоначальника.

Алексей Давыдов ранее руководил краевым предприятием «Красноярскавтотранс».

Олег Животов исполняет обязанности заместителя главы города, руководителя департамента градостроительства со 2 ноября. До этого он возглавлял ОАО «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект».

Наталья Павлович ранее была замруководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений по координации деятельности. Распоряжением мэра Красноярска Сергея Ерёмина с 10 ноября она назначена и. о. заместителя главы города, руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты городского совета Красноярска 24 октября текущего года выбрали мэром города Сергея Ерёмина, который ранее был министром транспорта края.

Прямые выборы мэра Красноярска отменили в 2014 году. До назначения Ерёмина Красноярском руководил Эдхам Акбулатов, выигравший прямые выборы мэра в 2012 году.

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После того, как мэром Красноярска стал Сергей Ерёмин, в отставку «по собственному желанию» ушли представители «команды Акбулатова» — первый заместитель главы города Андрей Игнатенко; заместитель главы города, руководитель департамента градостроительства Михаил Зуевский; заместитель главы Красноярска, руководитель департамента информационной политики Юлия Овчинникова.

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