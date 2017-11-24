* запрещённая в России организация

Санкт-Петербург, 24 ноября, 2017, 12:09 — ИА Регнум. Гражданку России, руководившую региональной женской ячейкой международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержали сотрудники Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

УФСБ по Петербургу и Ленобласти Подозреваемая знакомится с документом во время задержания

Задержание стало итогом реализации комплекса оперативно-следственных действий на территории Санкт-Петербурга.

«В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 205.5 ч. 1 «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения», — сообщили 24 ноября ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ.

В УФСБ подчеркивают, что продолжают проведение мероприятий по пресечению деструктивной деятельности радикальных структур на территории петербургского региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года были отправлены под стражу двое задержанных участников экстремистской группировки «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), граждане РФ и Таджикистана. Обоим инкриминируется часть 1 статьи 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации).

В январе 2017 года в Петербурге был задержан гражданин Таджикистана, обвиняемый в организации в Петербурге ячейки экстремистской структуры «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и причастности к террористической деятельности. Еще несколько участников этой международной террористической организации были задержаны в Петербурге в ноябре 2016 года.