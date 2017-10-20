Вербовщик ИГ* задержан в Ленинградской области

Кингисепп, Ленинградская область, , 12:24 — REGNUM В Кингисеппе задержали руководителя ячейки террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который вербовал потенциальных террористов через мессенджеры, сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.

Им оказался гражданин Таджикистана. Мужчина пропагандировал террористическую организацию в интернете через приложения WhatsApp, Telegram и Zello. Таким образом он вербовал потенциальных террористов в ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Он привлекал людей, в частности, к организации взрывов в России, поездок на джихад в Афганистан, Сирию, Ирак», — говорит источник.

На месте задержание правоохранители изъяли исламскую литературу, пистолет с патронами, гашиш, весы, ноутбук и различные средства связи.

Источник также сообщил, что Санкт-Петербурге задержали завербованного руководителем ячейки мужчину, который должен был пройти подготовку в лагере террористов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане ФСБ задержали ячейку вербовщиков «Хизб ут-Тахрира» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В состав ячейки входили восемь участников. При обыске у них обнаружили отчеты по вербовочной работе и экстремистскую литературу.

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