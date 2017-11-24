Пекин, 24 ноября, 2017, 07:10 — ИА Регнум. Пассажиры китайских авиарейсов вскоре смогут насладиться доступом к широкополосному интернету во время полета благодаря внедрению услуг Wi-Fi, сообщает 24 ноября агентство «Синьхуа».

Wi-Fi

Внедрением технологии занимается второй по величине оператор сотовой связи в Китае China Unicom. Как обещают в компании, новый сервис станет доступен уже в декабре 2017 года.

Данный шаг стал логичным, после того, как местным авиалиниям разрешили использование на борту самолетов гаджетов вроде телефонов и планшетов среди пассажиров. Это открыло новый многомиллиардный рынок.

China Unicom утверждает, что более 80 самолетов авиакомпаний China Eastern Airlines и China Southern Airlines были оборудованы необходимым программным и аппаратным обеспечением.

«В следующем месяце мы начнем предоставлять стабильный высокоскоростной доступ к сети интернет на борту самолетов, который ничем не будет отличаться от того, которым пользуются на земле», — говорится в заявлении компании China Unicom без раскрытия каких-либо подробностей.

В настоящее время Wi-Fi доступен только на некоторых самолетах китайских авиакомпаниях.

«Данный ход компании China Unicom является попыткой изменить правила игры. Годы опыта в предоставлении услуг сотой и спутниковой связи может помочь сделать связь на борту более качественной и стабильной», — отметил эксперт в области телекоммуникаций Сян Лиган.

Напомним, что заперт использования средств связи на борту самолетов был введен в Китае в 1999 году из соображений безопасности. Однако, начиная с 1 октября 2017 года этот запрет был снят и отдан на откуп самим авиакомпаниям.

Ожидается, что новые услуги уже к 2020 году будут приносить доходы в размере 11,83 млрд юаней ($1.78 млрд).

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Напомним, что в Китае имеется своя тройка крупнейших операторов сотовой связи: China Mobile, China Unicom и China Telecom. Они также входят в десятку крупнейших сотовых операторов в мире по количеству абонентов, занимая первое, шестое и восьмое место соответственно.