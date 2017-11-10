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«Аэрофлот» планирует установить Wi-Fi в самолётах Airbus

Техника

Проект коснётся 81 самолёта

Москва, 10 ноября 2017, 11:50 — REGNUM  «Аэрофлот» установит на самолёты Airbus доступ в интернет через Wi-Fi. Об этом 10 ноября сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудника авиакомпании.

Отмечается, что проект коснётся 81 самолёта семейства Airbus 320/321, на которые будет установлен Wi-Fi, а также стриминговая система развлечений.

Отмечается, что работы завершатся в декабре 2019 года. При этом стоимость Wi-Fi для Airbus 320/321 еще не рассчитана.

«Несколько лет назад это стоило примерно €100 тыс. на один борт, правда, с тех пор стоимость благодаря развитию технологий могла несколько снизиться», — сообщил изданию бывший одной из авиакомпаний.

Отмечается, что на широкофюзеляжных самолетах «Аэрофлота» доступ в интернет продаётся давно.

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