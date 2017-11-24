Якутск, 24 ноября, 2017, 05:18 — ИА Регнум. В Якутии наконец-то будет снижен налог на прибыль, но столь долгожданная поддержка коснётся только порядка 3−6% предпринимателей. Принятые 22 ноября поправки в закон «О налоговой политике Якутии» депутаты уже назвали формальными и намерены добиваться, чтобы льготы по налогу распространили не только на шесть видов предпринимательской деятельности, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По словам министра экономики Михаила Осипова, выпадающие доходы в бюджете республики в результате снижения УСН составят 65 млн рублей.

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«Это полумера, — уверен депутат Владимир Фёдоров. — В очередной раз правительство формально подошло к этому вопросу. Кому вы даёте льготу: лесоводство и лесозаготовка, разработка компьютерного обеспечения (мизер, кто у нас этим занимается), деятельность в области информационных технологий (единицы вообще в этом бизнесе), растениеводство и животноводство (ну и так мы там всё субсидируем, вообще им надо обнулить)».

Депутат согласился только с адекватностью снижения налога в отрасли «рыболовство» и настаивал на том, что список сфер бизнеса, в которых будет предоставляться эта льгота, нужно дополнять производственниками, в том числе теми компаниями, которые делают строительные материалы или задействованы в местном производстве.

«Вы бы тогда получили по налогам больше в разы. Это же понятно, это же экономика. Чем больше есть возможностей развиваться бизнесу, тем больше поступления. А это совсем ненормальный подход, я предлагаю в любом случае к этому вернуться. Я считал, что когда мы встречались с главой республики, он слышал нас и понимал, что мы говорим. Но сегодня предприниматели, почитав эту поправку, в очередной раз скажут: опять парламент формально подошёл к этому, опять с подачи правительства. Такое отношение к бизнесу. Вы давайте, ребята, там держитесь. Мы вам помогать не будем, будем только говорить об этом. Не очень правильная позиция. Это не поддержка», — возмущался Владимир Фёдоров.

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Председатель постоянного комитета парламента по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Фёдоров, комментируя поправки, также выразил уверенность в том, что предпринимательское сообщество не будет удовлетворено такими льготами, так как они касаются незначительного числа представителей бизнеса.

«Льгота составляет небольшую сумму, это достаточно ущербный вид. Я вспоминаю, какие льготы мы предоставляем транснациональным корпорациям. Вы помните, в прошлом году мы просто походя дали 10 млрд рублей налога на прибыль преференцией? А сейчас 65 миллионов сидим обсуждаем. Мы так и будем кормиться от трёх предприятий — «Роснефти», «Сургутнефтегаза» и АЛРОСА — и диверсифицировать экономику не сможем», — отметил депутат.

Перекос в сторону явной поддержки крупных компаний на фоне отсутствия действенной помощи бизнесу также констатировал Владимир Фёдоров. Очередным показателем отсутствия здесь равновесия он счёл то, что долг крупных компаний по налогам в бюджет достиг 2 млрд рублей, и озвучивший эту сумму председатель счётной палаты республики Егор Марков при этом отказался назвать должников.

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«2 млрд рублей задолженность по налогам и не раскрывают информацию, какие это предприятия! А бизнес как «мочили», так и «мочат» по налогам. Попробуй-ка, предприниматель, задолжай в налоговые органы хотя бы 100 тыс. рублей, его тут же обанкротят и отожмут с него всё, что можно. Откуда может быть развитие-то?!» — высказался депутат, назвав методы воздействия в отношении бизнеса репрессивными.

«У нас уже форумы собираются предпринимателей, где говорят: перестаньте нас «мочить», занимайтесь нелегальным бизнесом, легализуйте его и изымайте оттуда дополнительные доходы, — добавил Владимир Фёдоров. — Нет, налоговые органы берут и последних, кто более-менее живой, просто начинают уничтожать. Вот эти репрессии доводят до того, что не только уменьшается налогооблагаемая база, но и увеличивается нелегальный бизнес. Без обид, конечно, правительство! Но вы посмотрите на предпринимателей! Они же выживают без всяких льгот, без каких-либо поддержек, эти мелкие незначительные вливания — это ни о чём. Вы спросите у них, как они выживают? Причём развиваются, производство создают. Вы спросите у них, как? Пригласите этот пул, и тогда мы в бюджете, может быть, увидим изменения».

О том, что процесс сбора налогов с бизнеса проходит жёстко, ранее корреспонденту ИА REGNUM рассказал и депутат Гаврил Парахин.

«У нас любой предприниматель в Якутии не то что ненавидит налоговую: ненавидеть — это мягко сказано. До такой степени сегодня вырубают счета — за рубль, два, тысячу, десять тысяч задолженности предпринимателя. В результате им приходится бегать, упрашивать, находить, просить, ждать, когда налоговая сообщит банку, банк налоговой, пока всё это дело утрясается, проходит 3−5 дней», — поделился депутат.

Говоря о снижении УСН с 6 до 3%, он отмечал, что на то, чтобы эту льготу получили все предприниматели Якутии, нужно было бы потратить 650 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, снизить налог по упрощённой системе налогообложения с 3 до 6% глава Якутии Егор Борисов согласился ещё год назад и был удивлён, узнав на форуме предпринимателей в ноябре 2017 года, что эта льгота в республике до сих пор не применяется.

«Как будто правительство и бизнес живут своими жизнями, параллельно. Создаётся впечатление, что все усилия правительства направлены на улучшение рейтинга региона по этим спущенным с федерального центра параметрам, а не на облегчение бизнес-климата», — высказывалась на мероприятии представитель Торгово-промышленной палаты Якутии Надежда Субурусская.

Бизнес Якутии вымирает или уходит в тень, констатировал депутат республики Гаврил Парахин. «Создана куча инструментов для поддержки бизнеса, в госструктурах люди сидят, которым дали деньги, мы их содержим — они получают за счёт бюджета зарплату, а продвижений никаких. На поддержку малого бизнеса за 2−3 года выделили и потратили 6,5 млрд, это огромные деньги, на которые, по грубой оценке, поддержали 1,5% предпринимателей. Кому эти 6,5 млрд помогли?» — выражал недовольство мерами поддержки бизнеса в регионе депутат.