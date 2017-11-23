Москва, 23 ноября, 2017, 20:42 — ИА Регнум. То, что в РФ выросла средняя величина микрокредита, говорит, что людям стало реально не хватать денег на жизнь. Об этом 23 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя данные Национального бюро кредитных историй о том, что в третьем квартале 2017 года средний размер микрозайма («займа до зарплаты») в РФ вырос на 14,1% и составил 10,5 тыс. рублей. В третьем квартале 2016 года он не превышал 9,2 тыс. рублей.

Габриель Метсю. Ростовщик и плачущая женщина (фрагмент). 1654

«НБКИ — это серьёзная организация, и к её данным нужно относиться с доверием, — заметил Делягин. — Это очень достоверный источник и очень серьёзный сигнал. Микрокредиты — это займы под безумно высокий процент. Это кредиты последней очереди, когда человеку отказывают в банках, и он идёт брать микрокредит. Конечно, есть и те, кому просто неохота собирать документы, они ленятся, и их привлекает упрощённая процедура выдачи кредитов. Но в основном это кредиты отчаяния».

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По мнению экономиста, рост средней величины этих кредитов — очень негативный сигнал для экономики. Он свидетельствует о снижении уровня жизни людей.

«Если граждане РФ берут больше денег на заведомо невыгодных условиях, это не потому, что все дружно сошли с ума, и не потому, что осеннее обострение в этом году хуже, чем в предыдущем, — объяснил Делягин. — Люди стали хуже жить. Им реально не хватает на нужды, которые человек считает необходимыми: лечение, питание, ремонт бытовой техники».

Стоит отметить, что, согласно данным НБКИ, рост среднего размера микрозайма особенно характерен для молодёжи. В этой возрастной группе он вырос более чем на 23%.

«Ситуацию с вовлечением молодёжи в микрокредитование можно объяснить двумя причинами, — предположил экономист. — С одной стороны, молодёжь менее рациональна, чем взрослые люди. У неё больше надежд на то, что завтра её возьмут в «Газпром», и она сразу будет получать много денег. Это особенно важно с учётом того, что у нас продолжается либеральная реформа образования — продолжают практиковать ЕГЭ, а оно лишает человека способности к самостоятельному мышлению. Молодёжь становится менее защищена от недобросовестной рекламы».

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Вторая причина в том, что уровень жизни молодёжи падает сильнее, чем уровень жизни людей в целом.

«Когда к вам на работу приходит устраиваться молодой человек, вы понимаете: скорее всего, он ничего не умеет, — констатировал Делягин. — Даже если у него есть диплом. Высшее образование сегодня готовит профессиональных безработных с завышенной самооценкой. Если вам нужны работники, а не красивые мордашки, то, как правило, вы будете брать людей под 30 или даже за 30. В общем, молодёжь берут на низкие зарплаты и с низкой охотой. Их нужно учить с нуля, и не факт, что получится. Со взрослым проще — он более разумен, у него меньше надежд, он знает правила».

При этом закредитованность населения вредна для экономики. Как считает Делягин, это индикатор снижения уровня жизни и ограбление людей.

«Людей грабят с их согласия, вызванного безвыходностью положения, — подчеркнул экономист. — Кроме того, лёгкие деньги — это плохо для экономики. Вдобавок значительная часть микрокредитных организаций работает в тени. Соответственно идёт развитие теневой экономики. Банк хотя бы какие-никакие налоги платит».

Напомним, что реальные доходы населения снижаются уже четвёртый год подряд. В январе — сентябре 2017 года они упали на 1,2% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. Снижение указанного показателя за аналогичный период 2016 года к 2015 году составило 5,6%.

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Что касается снижения уровня инфляции, которым любят бравировать российские чиновники, то, по мнению экономистов, это говорит не о росте российской экономики, а наоборот, о её стагнации.

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