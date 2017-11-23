Минск, 23 ноября, 2017, 18:58 — ИА Регнум. Либерализация экономики Белоруссии идёт полным ходом. Сегодня, 23 ноября, президент республики Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии предпринимательства», который, как заявлено, является основным документом для изменения механизмов взаимодействия госорганов и бизнеса, минимизации вмешательства властей в предпринимательство, саморегулирования бизнеса и повышения его ответственности перед обществом. Об этом сообщили в пресс-службе главы Белоруссии.

Serge Serebro Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Положения декрета охватывают сферы, в которых сосредоточено около 95% малого и среднего бизнеса. Это, например, туристические и бытовые услуги, торговля, общественное питание, перевозки и так далее. Для открытия бизнеса в какой-либо из этих сфер гражданин Белоруссии должен будет только уведомить об этом исполком по почте или с помощью портала электронных услуг, и уже на следующий день сможет начать вести экономическую деятельность.

Декретом упрощены многие технические требования, теперь они носят рекомендательный характер. Упразднены многие административные барьеры. Например, владельцу магазина не надо обращаться в исполком, чтобы согласовать режим работы торговой точки. Это требование действует только для заведений, работающих в ночное время. Отменяются и многие другие требования для бизнесменов.

В то же время, согласно условиям декрета, для предпринимателей вводится административная ответственность за обеспечение нормальной работы предприятия. Так, за деятельность предприятия, которая повлекла вредные последствия, предусмотрен штраф в размере от 10 до 200 базовых величин.

Как ранее передавало ИА REGNUM, декрет «О развитии предпринимательства» 26 сентября предоставил на рассмотрение Лукашенко первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский. Сам белорусский лидер заявил, что власти могут сделать «шаги в этом направлении» и потом посмотреть, «что из этого получится».

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Белорусское руководство возлагает большие надежды на либерализацию экономики, надеясь привлечь новые инвестиции в страну. Белоруссия с 2011 года не может преодолеть экономический кризис, здесь за последние годы не было реализовано ни одного достаточно крупного инвестиционного проекта. Так, еще в 2010 году президент республики подставил свою подпись под директивой № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь». Но с 2010 года бизнес в Белоруссии стало только сложнее вести из-за всевозможных проверок и большой налоговой нагрузки. В связи с этим многие эксперты обращают внимание на то, что в стране существует огромная разница между тем, что принимается на законодательном уровне, и тем, как это реализуется.

В частности, 18 ноября белорусские налоговые органы заявили, что хотят вернуть экономическое обоснование цен для сделок между взаимозависимыми лицами. Это значит, что все сделки с взаимозависимыми лицами на сумму более $49 922,6 должны будут согласовывать с контролерами, что, по мнению самих бизнесменов, только осложнит их работу, увеличит издержки. Как заявил глава Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин, такая мера будет действовать против либерализации экономики.

Причем «раскрепощение и либерализация» бизнеса в Белоруссии проводятся вместе с сокращением социальной поддержки населения. В частности, с сентября 2017 года в Минске и других городах подняли стоимость проезда на общественном транспорте. Также с 1 ноября бюджет прожиточного минимума снизился для трудоспособного населения до 217,74 рублей, для пенсионеров — до 151,97 рубля, для студентов — до 192,34 рубля. На этом фоне белорусские власти не могут выполнить порученное им президентом еще в начале года увеличение средней заработной платы в республике до тысячи белорусских рублей.

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