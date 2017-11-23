Москва, 23 ноября, 2017, 18:58 — ИА Регнум. В наземном транспорте Москвы проезд можно будет оплатить с помощью банковской карты, при этом способе оплаты стоимость проезда снизится на 15 рублей, сообщили 23 ноября в пресс-службе Мосгортранса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Презентация новой автоматизированной системы оплаты проезда в городском транспорте

Оплатить проезд в наземном транспорте столицы можно будет с помощью бесконтактных банковских карт и мобильных телефонов с функцией Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay.

В настоящее время такая возможность оплаты есть в трамваях № 6 и 27, и в ближайшие месяцы планируется установить новые валидаторы на других маршрутах, проходящих через центр Москвы.

Стоимость одной поездки в наземном транспорте Москвы составляет 55 рублей. При оплате банковской карты стоимость уменьшится до 40 рублей за поездку.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября 2017 года метрополитен Екатеринбурга запустил в тестовом режиме оплату проезда с помощью банковских карт. Для оплаты также принимаются мобильные платежные системы Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay.

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