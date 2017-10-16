Бесконтактная оплата проезда тестируется в метро Екатеринбурга

Екатеринбург, 16 октября 2017, 14:24 — REGNUM В екатеринбургском метрополитене начала работу система оплаты проезда с помощью банковских карт. Об этом сообщается на сайте метрополитена.
Система работает в тестовом режиме. К оплате принимаются карты таких платёжных систем, как МИР, VISA, MasterCard. Также принимаются мобильные платёжные системы AndroidPay, SamsungPay, ApplePay.
«Для прохода через турникет необходимо поднести банковскую карту к считывающему устройству на турникетах. К оплате принимаются бесконтактные банковские карты, на которых имеется изображение бесконтактной антенны», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что карточки работают на станциях Уральская, Ботаническая, Площадь 1905 года. На оставшихся станциях проводится установка системы.
Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года в Екатеринбурге подписан меморандум о строительстве второй очереди метрополитена.
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