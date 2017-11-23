Санкт-Петербург, 23 ноября, 2017, 18:19 — ИА Регнум. Экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин не собирается становиться президентом России. Об этом он заявил после собрания Союза промышленников и предпринимателей (СПП) Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кудрин

«Нет таких амбиций», — подчеркнул Кудрин.

Он не стал комментировать слухи о том, что в случае очередного переизбрания Владимира Путина президентом в 2018 году Кудрин может занять должность премьер-министра.

«Я думаю, что об этом слишком рано говорить», — заявил экономист.

При этом Алексей Кудрин поделился своими соображениями о первостепенных задачах, которые следует выполнить ради развития российской экономики.

«Мне кажется, та ситуация, которая сложилась с темпами роста (экономики) и снижением уровня жизни, уже не позволяет отклониться от этих изменений. Проблема доступа к финансам, низкой производительности и низких темпов роста — она уже стала хронической. Но у меня есть надежда», — сказал Кудрин.

В связи с этим Центр стратегических разработок представит свои предложения президенту Владимиру Путину.

На взгляд Кудрина, даже в быстро меняющемся мире России не следует отказываться от долгосрочных стратегий развития, причем опираться можно на консервативные показатели, такие как, например, демографические волны.

Выступая на заседании СПП, Кудрин неоднократно упоминал, что до 2035 года страна потеряет 10 млн трудоспособного населения в возрасте от 20 до 40 лет, а количество людей старшего поколения, напротив, будет неуклонно расти.

«Я вам скажу такую вещь: через двадцать лет станет обычной бессмертная жизнь. Ну, не обычной, но встречающейся. С учетом новых технологий, генетики, замены органов, действительно, люди сильно продлят свою жизнь», — предсказал Кудрин.

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В связи с этим государственные расходы на медицину должны быть существенно увеличены, убежден бывший министр финансов.

«Если я вам покажу тренды на 20 лет в мире, которые сегодня планируются по медицине, то они не укладываются ни в какие бюджеты. Значит, мы должны повысить производительность в этих отраслях», — считает Кудрин.

Он также предлагает вводить уроки предпринимательства в школах, активней обучать этому в университетах. По словам Кудрина, 6% населения страны имеют свой бизнес сегодня, а стать предпринимателями хотят лишь 2%. Этого катастрофически недостаточно, чтобы создать «новую волну», необходимую для развития страны.

«В среднем по Европе этот показатель желающих создать бизнес — около 8%, в Восточной Европе — до 15%, в развивающихся странах — достигает 60—70%. Для России 2% — это катастрофически мало. Мы понимаем, что современную экономику будут создавать активные предприимчивые люди, которые будут искать и рисковать», — сказал Кудрин.

Кроме того, он подчеркнул важность ускоренного отказа РФ от модели сырьевой экономики. По его словам, только если Россия удвоит несырьевой экспорт к 2024 году и в четыре раза увеличит его к 2030 году, тогда к 2035 году страна, наконец, станет более-менее независимой от продаж нефти и газа.

«Цены на сырье не будут определять курс национальной валюты, таких ситуаций, как сложилась в 2014 году, практически не будет. Мы будем более защищены конкурентоспособным экспортом», — сказал Кудрин.