Санкт-Петербург, 23 ноября, 2017, 16:33 — ИА Регнум. Сокращение количества чиновников на 30% в ближайшие годы за счет цифровизации системы государственного управления является задачей-минимум. Об этом заявил 23 ноября экс-министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Я как министр финансов сокращал уже и на 20%, и на 10%. Это зачастую затрудняло реализацию некоторых функций. Есть популистское представление о том, что чиновники ничего не делают. Они делают, но с низкой производительностью. И уменьшение их количества, как правило, не приводит к росту производительности, а приводит только к заторам. Сейчас, когда я говорю о сокращении на 30% количества чиновников, — это минимальная цифра, которая может быть осуществлена с учетом цифровизации процессов», — сказал Кудрин.

Внедрение многофункциональных центров для граждан Кудрин назвал одним из достижений на этом пути. Однако процесс не завершен, так как после того, как гражданин обратился в МФЦ, дальнейшая пересылка документов между ведомствами всё еще идет вручную, на бумажных носителях, с нестыкующимися базами данных. Кудрин считает одной из важнейших задач наладить эти процессы.

По его словам, в некоторых крупных государственных корпорациях уже прошли эксперименты по переводу целых операций на «цифру», после чего процесс, на который ранее уходило до 2 месяцев, выполнялся примерно за три дня.

«Но мы можем проспать этот период, потому что сегодня мы в 3—4 раза отстаем по цифровизации компаний от мировых лидеров», — предостерег Алексей Кудрин.

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