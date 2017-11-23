Луганск, 23 ноября, 2017, 15:03 — ИА Регнум. Проезд сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ был ограничен группой неизвестных вооруженных лиц в масках в Луганске утром 22 ноября, сообщается в отчёте миссии от 23 ноября.

OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine Миссия ОБСЕ на Украине

По информации наблюдателей в месте инцидента находились четыре грузовика, бронетранспортер и группа из пяти человек в форме военного типа с белыми повязками на руках.

«Они не позволили патрулю Миссии проехать в южном направлении по улице Лермонтова», — говорится в сообщении.

В отчете также говорится, что в одном из огороженных районов Луганска в этот день находились не менее 100 неустановленных вооруженных лиц в масках и с белыми повязками на руках.

«В этом же районе команда миссии видела четыре бронетранспортера, которые стояли в четырех разных местах: на улице Котельникова (типа БТР), на улице Лермонтова (типа БТР), на улице Котельникова (БТР-80) и на улице Польского (БТР-70)», — сказано в сообщении.

Отмечается, что при этом был оцеплен район в радиусе примерно 600 метров от дома № 38 на улице Луначарского.

В результате миссией были предприняты дополнительные меры безопасности — 21 ноября патрули были заранее отозваны, а 22 ноября патрулирование проводилось в ограниченном режиме.

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