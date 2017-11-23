Новосибирск, 23 ноября, 2017, 14:06 — ИА Регнум. В Новосибирске в ходе первого дня научной конференции «Революция 1917 года в России и её роль в мировой истории» обсудили события столетней давности, сообщает телеканал «Вести-Новосибирск».

Серов В.А. Штурм Зимнего дворца. 1917 год.1938

Конференция, организованная по инициативе президента РФ Российским историческим обществом (РИО), собрала в Новосибирске именитых историков со всей страны, в том числе присутствовали гости из Казахстана и Мексики.

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Отмечается, что революционные события начала XX века оцениваются сегодня неоднозначно, но нельзя отрицать того, что именно они стали важной причиной социально-экономических преобразований во всём мире. Кроме того, в ходе революции был заложен общественный конфликт, актуальный и по сей день.

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В своем выступлении сопредседатель РИО, академик РАН Анатолий Деревянко заявил, что жители России должны прекратить участвовать в гражданской войне.

«Мы едины. Забыть, что были белые и были красные. Они в одинаковой степени любили свою Родину, но каждый из них защищал свои принципы, свои идеалы. И всегда мы должны это помнить», — сказал Деревянко.

Второй день мероприятия будет посвящен темам формирования политической палитры в Сибири до революции, переоценки революционных событий, сделанных теми революционерами, вынужденными эмигрировать.

Напомним, 14 октября политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян на проходившей в Томске конференции «Октябрьская революция: мифы и реальность» заявил, что развенчание исторических мифов, сформированных вокруг Великой Октябрьской революции, — это возвращение данимертвым, положившим на алтарь великого дела свою жизнь.

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Общество, чтобы преодолеть раскол, должно достигнуть согласия хотя бы вокруг минимального количества исторических обстоятельств, добавил Кургинян.